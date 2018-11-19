وزير البترول يفتتح مؤتمر الفرص الاستكشافية بالبحرالأحمر

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، برفقة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر، صباح اليوم الإثنين، مؤتمر "الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول والغاز بمنطقة البحرالأحمر الذى تنظمه الجمعية الجيولوجية "SEG" بأحد فنادق منطقة سوما باى جنوب الغردقة.



يشارك في المؤتمر 160 شخصًا من العاملين في الشركات العالمية العاملة في مجال البترول وممثلي شركات بترولية دولية واستثمارية.



من المقرر أن يضم المؤتمر جلسات عمل حتى يوم الخميس المقبل تناقش الاستثمارات والاستكشافات عن البترول والغاز بمنطقة البحرالأحمر، حيث في نهاية الموتمر يتم تنطيم رحلة سفارى حقلية واستكشاف للتراكيب والطبقات الجيولوجية.



يأتى المؤتمر في ضوء ما تقوم به شركة شلمبرجير، فيما يتعلق بتحليل بيانات المسح السيزمى للمياه المصرية في البحرالأحمر، والذي أوشك على الانتهاء، تمهيدًا لطرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحرالأحمر، بعد ترسيم الحدود مع السعودية.