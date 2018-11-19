ضبط 4 متهمين هاربين من 74 حكمًا قضائيًا بالإسكندرية

أسفرت حملة أمنية قام بها ضباط قطاع الأمن العام عن ضبط مقاول وعاطلين مطلوب التنفيذ عليهم في 73 حكمًا جنائيًا في قضايا "تبديد"، والتي بلغ عدد سنوات الحبس فيها 52 سنة وكفالات بقيمة 42 ألف جنيه؛ وذلك في كمين أعد لهم بمنطقتي باب شرقي والمنتزة شرق المدينة.



ضبط متهم -خلال الحملة التي قام بها قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية لضبط الهاربين من الأحكام القضائية- هارب من تنفيذ حكم غيابي بالسجن لمدة 6 سنوات في قضية "تزوير" بمنطقة المنتزة، حيث اعترف المتهمون بصحة الأحكام الصادرة ضدهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.