"نصر" تؤكد أهمية الاستثمار في الصحة لزيادة الإنتاجية

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أهمية الاستثمار في الصحة لزيادة الإنتاجية والتصدير وجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل ذلك بالتعاون مع شركائها في التنمية من الجانب الفرنسي في ظل الحرص على ضخ استثمارات جديدة وتوسع في الاستثمارات القائمة.



جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الصحة الفرنسي المصري الذي يُعقد اليوم الإثنين بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة مجموعة الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصحة والسفارة الفرنسية، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووكالة (بزنس فرانس) بالشراكة مع جريدة الأهرام إبدو.



ونوهت نصر بما تقوم بِه وزارة الصحة من نقلة نوعية لصحة المواطنين بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن الوزارة حريصة على بناء العلاقات بين مصر وفرنسا من خلال الاستثمارات والمشروعات المنفذة على أرض الواقع.



وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال الصحة، مؤكدة أن وزارتي الصحة والاستثمار تعملان كفريق عمل مع المؤسسات الدولية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.