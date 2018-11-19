"حفتر" يستعد لخوض معركة تطهير الجنوب الليبي

رجحت تقارير إعلامية، أن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، يستعد لخوض عملية عسكرية موسعة لتطهير الجنوب الليبي من العصابات الأجنبية الإجرامية التي تنشط بشكل كبير، فضلًا عن أعمال التهريب والاختطاف.



وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن لقاء المشير حفتر وفود أعيان قبائل منطقتي الجفرة وسبها، "بمثابة حشد للتأييد الشعبي قبل خوض الجيش لعملية عسكرية محتملة يستعد لها منذ فترة في الجنوب".



وكان المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أعلن في بيان مساء أول من أمس السبت، أن المشير حفتر استقبل في بنغازي وفدًا من أعيان قبائل وحكماء ونشطاء منطقة الجفرة ومحيطها إضافة إلى أعيان ومشائخ قبائل المحاميد في سبها وضواحيها لمناقشة أوضاع الجنوب الليبي، وتأمينه مؤكدين أنهم يقفون خلف القيادة العامة في تأمين الوطن وكرامة المواطن.



وكانت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، شرق البلاد، أعلنت قبل عشرة أيام، الانتهاء من تجهيز قوات أمنية من أجل بسط الأمن في الجنوب الليبي، مشيرة إلى وجود في الجنوب الليبي، عصابات للاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة والسرقة والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، إضافة إلى الإرهاب.



وحثت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الشهر الماضي، الدولة الليبية على مواجهة المجموعات المسلحة في الجنوب، بعد الأوضاع المضطربة مؤخرًا، ودعتها لاتخاذ ما وصفته بإجراءات فورية فعالة حيال حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المنطقة، في ظل تصاعد معدل الجريمة.



وسبق لمجلس النواب الليبي أن طالب قوات الجيش، بقيادة حفتر، بإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة لتطهير جنوب البلاد.



وقبل يومان جددت بعثة الأمم المتحدة قلقها البالغ إزاء المواجهات المسلحة التي دارت بين قبيلتي المشاشية والمقارحة، وعرضت البعثة مساعيها الحميدة على القبيلتين للحل، داعية "لضبط النفس، ووقف التصعيد والحوار".



واندلعت اشتباكات مسلحة بين القبيلتين جنوب شرقي طرابلس قبل يومين، وتحديدًا في بلدة أبوقيلة، على الطريق الرابط بين بلدتي الشويرف والقريات، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، على خلفية نزاع على أراضٍ متنازع عليها في بلدة أبوقيلة بين القبيلتين.



وبحسب صحيفة المرصد الليبية، أمس الأحد، فقد أكد أحد أعيان قبيلة أولاد سليمان خميس هويدى، بأن أعيان مدينة سبها توجهوا منذ اندلاع الخلاف بين قبيلتي المقارحة والمشاشية لمنطقة أبوقيلة الواقعة بين القريات والشويرف نحو الجنوب لفهم الأسباب ومحاولة إيقاف الاشتباكات، لافتًا إلى أن القبيلتين "مرحبين بالتهدئة ووقف الاشتباكات".