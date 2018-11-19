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الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:01 ص

روسيا: لا تحضيرات حاليًا لقمة رؤساء الدول الضامنة لمباحثات أستانا

يوري أوشاكوف
يوري أوشاكوف
أ ش أ
dostor.org/2401984

أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أنه لا يجري التحضير حاليًا لعقد قمة رؤساء الدول الضامنة "روسيا وتركيا وإيران" في إطار محادثات أستانا حول سوريا.

وردًا على سؤال حول لقاء محادثات أستانا حول سوريا، والذي من المرتقب أن يعقد نهاية شهر نوفمبر الجاري، قال أوشاكوف -في تصريحات له- "لا يجري التحضير حاليًا لهذا الاجتماع على مستوى القمة".

ومن المتوقع أن تعقد الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، حيث سيجري خلالها بحث الوضع في إدلب وقضية عودة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا، وذلك حسب تصريحات وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبدالرحمنوف في وقت سابق.

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