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الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:00 ص

العثور على جثة بائع متفحمة داخل مسكنه بالخصوص

العثور على جثة بائع
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2401775

عثر أهالي مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية على جثة بائع متفحمة داخل مسكنه بشارع جمال عبدالناصر بالخصوص.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة بشارع جمال عبد الناصر بالخصوص.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم العثور على جثة متفحمة للمدعو "زكريا. م" 68 سنة، بائع.

وتبين من تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. ع" 18 سنة جامع قمامة، مقيم أطفيح الجيزة

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18337 جنح الخصوص وتولت النيابة التحقيق.

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