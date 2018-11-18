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الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:10 م

تعادل سلبي بين العين والإمارات في كأس الخليج العربي

تعادل سلبي بين العين
dostor.org/2401397

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فريق العين بضيفه الإمارات، الأحد في الجولة السادسة من المجموعة الثانية بدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز النصر على الظفرة 4 /1.

وفشل فريقا العين والإمارات في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وأنهى العين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد جمال في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع العين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، كما رفع الإمارات رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية، اكتسح النصر ضيفه الظفرة 4/ 1 وسجل أهداف النصر محمد إبراهيم صالح في الدقيقة الخامسة وصامويل روزا في الدقيقة 18 وحبيب الفردان (هدفين) الأول في الدقيقة 57 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 85، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للظفرة دييجو ريجوناتو في الدقيقة التاسعة.

ورفع النصر رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد الظفرة عند سبع نقاط في المركز الرابع.

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