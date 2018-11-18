نائب رئيس الحكومة الروسية: 26% من النساء يعانين من السمنة

قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية للشئون الاجتماعية، تاتيانا نوفيكوفا، إن 26% من النساء الروسيات مصابات بالسمنة، أما نسبة السمنة بين الرجال فبلغت 14% فقط.



وأضافت نوفيكوفا قائلة: "بلادنا ليست في صدارة البلدان التي يصاب سكانها بالسمنة بكثرة، لكن هناك نزعة نحو تدهور الأوضاع في هذا المجال، الأمر يقلقنا.. وبالطبع يجب التمييز بين المواطنين والمواطنات في مختلف الأعمار".



وتابعت: إن الحكومة الروسية اقترحت التركيز على عمل دعائي بين السكان ليلتزموا بنظام غذائي، وتشديد الرقابة على جودة المواد الغذائية التي تباع في المتاجر العامة والخاصة.



وأوضحت أن إدارة "روس بوتريب نادزور" (حماية المستهلك) الروسية لديها صلاحيات كافية لتنفيذ كل الإجراءات المخططة في هذا المجال.



وكانت نائبة رئيس الحكومة الروسية أفادت، في وقت سابق، بأن عدد المواطنين المصابين بالسمنة ازداد في روسيا عام 2017 بنسبة 6%، وبلغ مليوني شخص، منهم 322 ألف طفل.