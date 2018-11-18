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الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:50 م

غدًا.. السيسي يشهد احتفال مصر بالمولد النبوى الشريف

السيسي
السيسي
dostor.org/2401370

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدًا الإثنين، احتفال مصر بذكرى المولد النبوى الشريف، ويوجه كلمة إلى الأمة الإسلامية حول مختلف القضايا الإسلامية الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوى.

يحضر الاحتفال، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، والوزراء وسفراء الدول الاسلامية والعربية ولفيف من الشخصيات الوطنية والدينية.

وأعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الرئيس السيسى سيكرم خلال الاحتفال 8 من الشخصيات التي أثرت الفكر الإسلامى الرشيد من مصر والخارج منهم علماء وواعظات وشباب وإداريون من الأوقاف.

وأضاف أنه سيتم خلال الاحتفال تكريم كل من مفتى كازاخستان الشيخ سيريك باي أوراز، ومفتى أوغندا الشيخ شعبان رمضان موجابى لفكرهما الوسطى المعتدل ودورهما فى خدمة القضايا الإسلامية.

وأوضح وزير الأوقاف أن اختيار المرشحين من مصر للتكريم فى المولد النبوى غدا تم بناء على اعتبارات شديدة الموضوعية منها التفانى فى العمل والإخلاص للوطن والتنوع بين القيادات الإدارية وشباب الدعاة وممن لهم جهد واضح فى خدمة العمل الدعوى بالوزارة والقدرة على العمل بروح الفريق فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه لإزكاء هذه الروح وكذلك ترشيح أحد خريجى البرنامج الرئاسى الذين أثبتوا كفاءتهم من خلال المهام الموكولة اليهم.

وبالنسبة لاختيار المكرمين من الخارج وهما مفتيا كازاخستان وأوغندا، قال الوزير: تمت مراعاة علاقات التواصل مع مصر والوزارة والمشاركة الإيجابية فى نشر الفكر الوسطى المستنير وسماحتهما وحرصهما على دعم العلاقات بين مصر وبلديهما.

ومن المقرر أن يلقى الإمام الأكبر كلمة حول دور الأزهر لنشر الدين الوسطى الصحيح، ويلقى وزير الأوقاف كلمة حول الدور الدعوى والاجتماعى للوزارة وما حققته لتجديد الخطاب الدينى وتعزيز قدرات الدعاة والائمة والواعظات وسعيها لإنشاء أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة فى مصر والخارج.

كما يقدم وزير الأوقاف هدية علماء وائمة الوزارة والعاملين بها وهى عبارة عن كتابين من أحدث إصدارات الوزارة وهما "الفهم المقاصدى للسنة النبوية" و"الفكر النقدى بين التراث والمعاصرة".

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