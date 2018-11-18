خاص.. "اقتصاد" غزة: 8 عقوبات فرضتها السلطة أدت لـ20 انهيارا بالقطاع

أكدت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في قطاع غزة، أن العقوبات التي فرضتها لسلطة الفلسطينية على قطاع غزة المحاصر تسببت في أضرار كبرى على اقتصاد القطاع.



وخصت وزارة الاقتصاد في غزة، "الدستور"، لنشر دراسة داخلية لها، تبين أبرز قرارات العقوبات التي تم توقيعها على غزة، وكذلك نتائجها.



وقال أسامة نوفل مدیر عام الدراسات والتخطیط في الوزارة، لـ"الدستور"، اليوم الأحد، إن هذه الدراسة تم إرسالها إلى القاهرة للاطلاع عليها.



◄العقوبات

وجاء في نص الدراسة أن العقوبات شملت:

1- خصومات كبيرة على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة بلغت ما بين 30-50%.



2- إحالة الآلاف من الموظفين إلى التقاعد الإجباري المبكر حيث بلغ عددهم نحو 18000 موظف أغلبهم عسكريين.



3- تخفيض حصة قطاع غزة من التحويلات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية والنفقات التشغيلية.



4- تخفيض حصه الوارد من الكهرباء إلى قطاع غزة بنحو 50 ميجا وات تم العودة عنه لاحقا بفعل الضغوطات الدولية.



5- إعادة فرض ضريبة البلو على الوقود المخصص لمحطة الكهرباء.



6- التضييق على عمل المؤسسات الإنسانية العاملة في قطاع غزة.



7- حرمان قطاع غزة من المشاريع التطويرية سوى بجزء محدود عبر صندوق اقراض البلديات.



8- عدم موافقة الحكومة الفلسطينية على إرجاع الضرائب للقطاع الخاص تحت بند إرجاعات ضريبية وفق القانون وقدرت بنحو 147 مليون دولار.



◄النتائج

وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، في دراستها، إن هذه المؤشرات الاحصائية سلبية، وتعكس تراجع حادا في النشاط الاقتصاد لعام 2017، وإن هذه العقوبات أدت إلى عدة نتائج سلبية أهمها:



1- ارتفاع نسبة البطالة نتيجة لإغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية بسبب الركود وانقطاع الكهرباء، وذلك من 45% في عام 2016 إلى 47% في عام 2017.



2- انخفض أعداد شاحنات المساعدات الغذائية من 26 ألف شاحنة في عام 2015 إلى 12 ألف شاحنة في عام 2017.



3- أغلق عشرات التجار وأصحاب المصانع بسبب حالة الركود وارتفعت نسبة الشيكات المرجعة من 6% في عام 2014 إلي 11% في عام 2017.



4- العديد من رجال الأعمال تعرضوا للحبس بسبب الديون المتراكمة عليهم حيث شهد عام 2017 نحو100 ألف أوامر حبس لأفراد وتجار في مجال الذمم المالية.



5- تراجع في حجم السيولة النقدية في قطاع غزة بمتوسط شهري يتراوح ما بين 37-40 مليون دولار، أي ما يعادل 454 دولار إلى 480 مليون دولار سنويا، تشكل نحو 25-30 % من الناتج المحلي لغزة".



6- 56% من السكان في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.



7- مليون شخص يتلقى مساعدات.



8- 247 ألف عاطل عن العمل بنسبة 47%.



9- 80% من سكان غزة فقراء.



10- تراجع الناتج المحلي من 493 مليون دولار في الربع الأول من عام 2017 الي 432 مليون دولار في الربع الثالث لـ2017.



11- تراجع نصب الفرد من الناتج المحلي من 257 دولار إلي 232 خلال نفس الفترة.



12- تراجع الناتج المحلي بنسبة 6% ونصيب الفرد بنسبة 9% خلال النصف الأول 2018.



13- تراجعت مساهمة الزراعة من 3.7% إلى 3.5%،كذلك الصناعة من 8% إلى 6.9%.



14- تراجع القطاع الصناعي من 8% إلي 6.9%.



15- نسبة الودائع من قطاع غزة لم تتعد 10% من إجمالي الودائع.



◄خسائر مجال السيولة النقدية

وأكدت أنه فيما يخص مجال السيولة النقدية، فقد شهد تراجعا كبيرا، شملت:

1- تراجعت رواتب الموظفين من 53 مليون إلى 45 مليون دولار.



2- استحوذت البنوك على 15 مليون دولار وهى أقساط القروض على الموظفين وهي أموال مجمدة في البنوك.



3- أصبح صافي ما يتم عرضه من رواتب الموظفين تراجع إلى 30 مليون دولار أي بمعدل تراجع بلغ 23 مليون دولار بنسبة تراجع 43% في مجال الأموال المضخة إلى الاسوق من قبل الموظفين.



4- حجز التعلية الجمركية التي كانت تدفع على المعبر التجاري وتوريدها إلى الضفة الغربية، ويبلغ 5 مليون دولار شهريا.



5- تراجع قدرة وزارة المالية في غزة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والبالغ عددهم 42 ألف موظف مدني وعسكري، وقدر حجم التراجع بنحو 10 مليون دولار شهريًا نتيجة لتراجع الايرادات.