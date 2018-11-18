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الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:46 م

الكنيسة تطلق حملة "50 سنة لافتتاح الكاتدرائية "

الكاتدرائية
الكاتدرائية
تريزة شنودة
dostor.org/2401365

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية حملة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "50 عام سنة لإفتتاح الكاتدرائية"، بمناسبة اليوبيل الذهبي على تأسيسها.

ويوثق المركز الإعلامي من خلال هذه الحملة صورًا نادرة لافتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعهد الراحل البابا كيرلس السادس والتي افتتحت بعهده.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية افتتح الكاتدرائية صباح اليوم بمشاركة أكثر من 100 أسقف بالكنيسة، بعد أعمال التطوير والترميم التي تمت بها على مدار الثلاث سنوات الماضية.

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