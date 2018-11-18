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الثقافة
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:46 م

انطلاق فعاليات قافلة "فكر وإبداع" بثقافة الغردقة

قصر ثقافة الغردقة
قصر ثقافة الغردقة
جمال عاشور
dostor.org/2401364

انطلقت فعاليات القافلة الثقافية "فكر وإبداع" التى نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة الغردقة وتستمر حتى 26 نوفمبر الجارى ضمن نشاط الشباب والعمال بنادى العربان بالغردقة، بدأت بمحاضرة عن إعادة تدوير الأشياء والمخلفات شملت المحاضرة شرح الخامات المستخدمة فى إعادة التدوير وكيفية التعامل معها بالأدوات الخاصة بها.

كما تم عرض بعض الأعمال التى أنتجت بخامات بيئية وشرح طريقة عملها والخامات المستخدمة مع المدربة رشا عادل.

أعقبها محاضرة بقيادة الفنان كارم محمود عن الموسيقى تناولت التعريف بالموسيقى والآلات الموسيقية وتركيب العود وشرح طريقة عمله والعزف لبعض الأغاني، بجانب محاضرة "عن الوعى واللاوعى" تضمنت شرح الوعى وأثره على الفرد والمجتمع مع د. جيهان شوقى.

وعلى جانب آخر أقيمت بقصر الغردقة محاضرة بعنوان "إعراب الأدوات" أشهر معانيها مع محمود سالم.

وعقد بالقصر أيضًا اللقاء الاسبوعى للصالون الثقافى للمرأة بقيادة المهندسة عبير غانم، وأقيم تدريب الموسيقى بالقصر مع المدرب محمد عاشور.

وبقصر ثقافة رأس غارب أقيمت ورشة خط عربي قدمها نصر عبدالله بدوي متطوعا لبراعم القصر، ففي بداية الورشة قام بشرح الفرق بين الكتابة والخط على أن تستأنف الورشة السبت المقبل.

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