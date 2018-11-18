القاهرة : الأحد 18 نوفمبر 2018
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الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:44 م

تجديد حبس 3 متهمين بألتراس أهلاوي في أحداث مباراة حوريا الغيني

تجديد حبس 3 متهمين
dostor.org/2401360

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 3 أعضاء من ألتراس الأهلي، 15 يومًا على خلفية التحقيقات في القضية رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، المتهمين فيها بإحداث الشغب أثناء مباراة الأهلي وحوريا الغيني بالبطولة الإفريقية باستاد السلام.

ووجهت النيابة للمتهمين "أدهم ص" و"حسن ك" و"عمر ر"، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية "الألتراس"، والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث دخل عدد من الألتراس إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.

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