السجن 5 سنوات لحدث لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالجيزة

عاقبت محكمة الطفل بالجيزة حدثًا بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة.



صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبوطالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.



وجاء فى أمر الإحالة، في القضية رقم 997 لسنة 2018، تلقى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة معلومات تفيد بمزاولة "ا. ا" حدث، نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة.



وأشارت التحقيقات إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الابيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار.

