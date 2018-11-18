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فن
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:40 م

أحمد مجدي: والدي آخر من يعلم بقراراتي الفنية

أحمد مجدي: والدي
منة سالم
dostor.org/2401354

قال الفنان الشاب أحمد مجدي إنه من أكثر المعجبين بأعمال والده المخرج مجدي أحمد علي، لكن رؤيته الفنية للأعمال سواء كانت إخراجية أو أدوار يجسدها تختلف عن والده.

وأكد "مجدي" أنه على الرغم من اتفاقه هو المخرج مجدي أحمد علي بالاهتمام بقضية المرأة إلا أنه آخر من يعلم بقراراته على الصعيد الفني، لأنه يريد أن يختلف منهجه، ويكون قراره نابعا من قناعته الشخصية.

وأشار إلى أنه ينتظر عرض تجربته الإخراجية الجديدة "لا أحد هناك"، يوم 24 نوفمبر الجاري، خلال فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


وجاءت تلك التصريحات خلال الندوة التي أعقبت عرض الفيلم، مساء أمس السبت، بسينما الهناجر في ساحة دار الأوبرا ضمن نشاط نادي السينما الإفريقية، الذي يقام بالتعاون مع مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، بحضور بطل الفيلم أحمد مجدي والسيناريست سيد فؤاد، ومخرج العمل شريف البنداري، والمخرج علي عبدالخالق.

"علي معزة وإبراهيم" بطولة أحمد مجدي، علي صبحي، ناهد السباعي، سلوي محمد علي، وإخراج شريف البنداري، وتدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي حول شاب في العشرين من عمره يحب معزة ويواجه العديد من الانتقادات والسخرية من مجتمعه.

أحمد مجدي: والدي آخر من يعلم بقراراتي الفنية
أحمد مجدي: والدي آخر من يعلم بقراراتي الفنية
أحمد مجدي: والدي آخر من يعلم بقراراتي الفنية
أحمد مجدي: والدي آخر من يعلم بقراراتي الفنية
أحمد مجدي: والدي آخر من يعلم بقراراتي الفنية
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