المشدد 5 سنوات لموظف اختلس 223 ألف جنيه بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية" حضوريًا بمعاقبة "صبري. م.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامه بأن يؤدي للجمعية التي كان يعمل بها بالحق المدني 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، لاتهامه بالاختلاس والإضرار بالمال العام لجمعية الصفوة لتنمية المجتمع بمركز الحامول.



صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين جمال الدين زكي، ونادر محمد طاهر، ومصطفى عبدالحفيظ أبوالعلا، وسكرتارية محمد عبدالوهاب.



وكشفت أوراق القضية رقم 3874 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 4091 لسنة 2016 كلي كفر الشيخ، عن أن المتهم في غضون نوفمبر 2013 بدائرة مركز شرطة الحامول، وبصفته موظفًا عامًا، ومن مندوب التحصيل، والمدير التنفيذي لجمعية الصفوة لتنمية المجتمع، اختلس 7 دفاتر إيصالات بسداد قروض 30 ملف قرض لعملاء الصندوق الاجتماعي، و49 ملف قرض مملوكة لجهة عمله المذكورة.



وأوضحت أوراق القضية أن تلك الملفات وجدت بحيازته بسبب وظيفته، إذ امتنع عن تسليمها للجمعية، واختلسها لنفسه ما أضرّ عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله، بأن ارتكب الجريمة الموصوفة ما ألحق بأموالها ومصالحها ضررًا جسيمًا، تمثل في تعذّر استردادها للمبالغ المنصرفة كقروض، وتقدر قيمتها بمبلغ 223 ألفًا و99 جنيهًا.