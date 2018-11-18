تنظيف وتجميل شوارع "مصيف بلطيم" بكفر الشيخ

شن المحاسب فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملة للنظافة داخل المدينة للقضاء على التراكمات والوصول إلى أعلى معدلات النظافة، والقيام بحملات النظافة والتجميل بجميع شوارع المدينة ورفع جميع المخلفات والقمامة، بالشوارع والميادين، وغسيل المشايات، وتكثيف أعمال النظافة، والتجميل وإزالة الحشائش الضارة داخل المدينة.



وأكد "شميس"، أنه تمت إزالة القمامة من المداخل الرئيسية، مع المتابعة الدورية على مدار اليوم ورفع جميع القمامة وإزالة الأتربة من الشوارع، وقص الأشجار وتهذيبها، والحفاظ على مستوى النظافة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جهة أخرى، أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه تم إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لمدينة مصيف بلطيم وصرف وتركيب 90عمود جهد منخفض، و2500 متر موصلات معزولة و300 عازل كهرباء، وإحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لـ10 محولات داخل مدينة المصيف، بالإضافة إلى تدعيم لوحة توزيع شرق المصيف وتدعيم لوحة توزيع غرب المصيف.