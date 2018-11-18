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الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:32 م

السفير محمد العرابي يشيد بحملة الأوقاف للتعريف بخاتم الأنبياء

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق
dostor.org/2401342

أشاد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ورئيس المجلس الاستشاري لحزب المؤتمر بالدور المهم والإيجابي الذي تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الحملة التي دشنتها داخليا وخارجيا تحت اسم "رسول الإنسانية"، للتعريف بالرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) خاتم الأنبياء والمرسلين، وبتعاليم الإسلام، وأنه دين يحث على الفضيلة والتعايش السلمي والحوار بين جميع الأديان السماوية.

ونوه في بيان له أصدره اليوم الأحد، بجهود المراكز الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بمختلف دول العالم، والتي لمسها خلال جولاته وزياراته الخارجية لمختلف الدول، مشيدا بحسن اختيار الدكتور محمد مختار جمعة لعلماء بعثات وزارة الأوقاف بالخارج، وأنهم على مستوى عال من الكفاءة العلمية والمهنية، ونجاحهم بكل كفاءة واقتدار في أداء مهمتم السامية والجليلة.

ووجه السفير محمد العرابي تحية قلبية لوزير الأوقاف ولجميع علماء الأوقاف بمختلف دول العالم، معتبرا أن علماء وسفراء وزارة الأوقاف بالخارج ودورهم الوطني لا يقل أهمية عن دور سفراء مصر التابعين لوزارة الخارجية في دعم مصر والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بجميع دول العالم ورفع اسم وعلم مصر في مختلف الندوات والمؤتمرات الدينية والعلمية والثقافية العالمية.

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