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اقتصاد
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:27 م

شركة التنمية الرئيسية المنطقة الاقتصادية تبحث عقود استثمار جديدة

شركة التنمية الرئيسية
dostor.org/2401337

ترأس الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة اليوم الأحد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وذلك بحضور المهندس عبد الناصر رفاعي العضو المنتدب للشركة.

وذكر بيان صدر عن المنطقة الاقتصادية للقناة "تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالاستثمار في منطقة شمال غرب خليج السويس وأبرز المستجدات في عملية تنمية وتطوير المنطقة وموقف المطورين القائمين بالمنطقة، والمشروعات الجاري دراستها "كما تم عرض العقود النهائية لمساحة 13.3 مليون متر مربع من إجمالي المساحة 20.4 مليون متر التي قامت الشركة بالتوقيع النهائي معها وجاري تشغيل مشروعاتها داخل المنطقة وهي شركات تيدا مصر، وشركة كربون، والشركة المصرية الصينية، وشركة ايكوبات، وشركة راية، وشركة غبور.

وأشار البيان إلى أنه تم عرض أبرز العقود التي يتم التفاوض عليها حاليا وهي مشروع مجمع صناعي للبتروكيماويات لإنتاج مشتقات البروبلين على مساحة 900 ألف متر مربع باستثمارات مليار دولار ويوفر 4 آلاف فرصة عمل، ومشروع مجمع صناعي لإنتاج مشتقات الغاز على مساحة 2 مليون متر مربع باستثمارات 10 مليار دولار ويوفر 27 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

حضر الاجتماع اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية وعضو مجلس الإدارة، والدكتور خالد عبد المنعم المدير التنفيذي ورئيس القطاع القانوني للهيئة وعضو مجلس الإدارة، والمهندس محمد عادل فتحي ممثل الشركة المصرية الصينية وعضو مجلس الإدارة وأشرف سعيد عن شركة تنمية خليج السويس وممثلي بنك مصر وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات.

يذكر أن شركة التنمية الرئيسية هي شركة مساهمة تملك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حوالي 51% من أسهما، و30% نصيب الشركة المصرية الصينية و16% لشركة تنمية خليج السويس، ويمتلك بنك مصر أسهم بنسبة 3%، ويرتكز دور شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية في تخطيط وتصميم وتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المرافق والبنية الأساسية داخل المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وتقديم كافة الخدمات للمطورين الصناعيين والمستثمرين.

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