تعيين أمير يارون رئيسًا للبنك المركزي الإسرائيلي

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن مجلس الوزراء وافق، اليوم الأحد، على تعيين أمير يارون محافظًا لبنك إسرائيل المركزي.



والقرار النهائي من اختصاص الرئيس رؤوفين ريفلين.. وكان اختيار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقع، الشهر الماضي، على يارون (54 عامًا) الإسرائيلي المولد، أستاذ كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، والمقيم في الولايات المتحدة منذ 20 عاما.



وسيحل محل كارنيت فلوج، التي أتمت فترتها، البالغة خمس سنوات، محافظا للبنك المركزي، الأسبوع الماضي.



وقال يارون، في بيان منفصل صدر عن بنك إسرائيل: "أعي المسئولية الثقيلة الملقاة على عاتقي، وسأبذل كل ما بوسعي لتعزيز قوة الاقتصاد الإسرائيلي ونموه المستمر.. كلي حماس للعودة إلى إسرائيل بعد السنوات التي أمضيتها في الولايات المتحدة من أجل عملي الأكاديمي، وأنظر إلى هذا المنصب كذروة سيرتي المهنية".



ومن المقرر أن تبت لجنة السياسة النقدية الإسرائيلية في أسعار الفائدة، 26 نوفمبر الجاري.

