وزير الرياضة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية بالمحافظات

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق التنمية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة متكاملة تركز على افتتاح ملاعب جديدة واستكمال الإنشاءات الرياضية المتوقفة بجانب تنمية قدرات الإنسان في الشباب والرياضة لتدعيم منتخبات مصر في كل الألعاب.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأحد، برفقة كل من محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان والمهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب رئيس حزب مستقبل وطن، حيث تفقدوا مركز شباب القمانة، ومركز شباب المحافظة، للتعرف على إمكاناتها على أرض الواقع وما تحتاجه من دعم ورفع كفاءة البنية التحتية بها، ومستوى البرامج والأنشطة المنفذة داخلها.



ووجه الوزير بسرعة تنفيذ قرار إزالة المبنى الإداري بمركز شباب القمانة، وإنشاء ملعب كرة قدم بالمركز في أقرب وقت ليصبح متنفسًا رياضيًا لشباب ومواطني قرية القمانة، واستمع لمتطلبات أعضاء مركز شباب أولاد نجم بنجع حمادي والتي جاء أهمها في استكمال إنشاء ملعب كرة القدم القانوني بالمركز.



وأكد الوزير القيام -خلال الفترة المقبلة- بدراسة المقايسة الخاصة باستكمال إنشاء الملعب، والبدء في استئناف العمل به حتى يستفيد منه أبناء قرية أولاد نجم بهجورة، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تطوير جميع البرامج الشبابية، مضيفًا أن الوزارة تعيد دراسة توزيع الإستادات الرياضية على مستوى الجمهورية، وأن الأولوية للاستادات المتوقفة ولم تستكمل، وأنه يجرى دراسة لإنشاء ستاد قنا الرياضي.



ومن جانبه، أكد محافظ قنا دعمه الكامل لكل الألعاب الرياضية والفرق والأندية والأنشطة الرياضية على مستوى المحافظة، منوهًا بأن هناك دراسة لتطوير الصالة المغطاة بقنا والانتهاء من حمام سباحة ستاد قنا الرياضي وحل مشكلة مركز شباب نجع حمادي.