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الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:44 ص

تعرف على أضرار إدمان الأطفال لـ"السوشيال ميديا"

تعرف على أضرار إدمان
تعرف على أضرار إدمان الأطفال لـ"السوشيال ميديا"
إسلام جمال
dostor.org/2400429

قديمًا كان التقدم التكنولوجي غير موجود، فالتواصل كانت من المهام الرئيسية للأسرة، فكان ذلك يساعد في الأطفال في الإندماج مع المجتمع، الأمر الذي كان يعود بالنفع في تقليل الأصابة بالأمراض النفسية.

ولكن مع ظهور الهواتف المحمولة وما يعرف بـ«السوشيال ميديا» أحدث فجوة كبيرة بين أفراد الأسرة الواحدة.

أوضحت الدكتورة علا شاهين، أستاذ الطب النفسي بالقصر العيني، الأضرار الناتجه عن إدمان «السوشيال ميديا» عند الأطفال.

وأوضحت أن أضرار السوشيال ميديا كثيرة، كالتلعثم، وفقدان التواصل مع الآخرين، بالإضافة الى الاكتئاب، والانعزال عن الآخرين، حتى تصبح "السوشيال ميديا" إدمان من الصعب الاستغناء عنه.

كما أن السوشيال ميديا تسبب في وجود صراع دائم بين الأطفال والأسر بسبب التعرف على ثقافات وتقاليد مخالفة لتقاليد وعادات الطفل في الواقع.

وأضافت "شاهين"، أن السوشيال ميديا لها دور كبير في انتحار الأطفال والمراهقين، من خلال الألعاب الإلكترونية التي فرضها علينا كـ"الحوت الأزرق"، ولعبة "مومو"، والتي راح ضحيتها الكثير من الأطفال.

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