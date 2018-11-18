358.80 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم

حكاية في صورة.. الصنايعي

رجل خمسيني، يعمل في ورشة "الهندي" أقدم ورشة لصناعة الشماسي في مصر، بعد أن تشرّب أصول المهنة خلال عشرين عاما مضت، فمنذ أن كان شابا وهو يصنّع الشماسي مع حفيد من أدخل الشماسي إلى مصر. يمسك بالمسامير ...