الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:20 ص
358.80 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم
هويدا سعيد
dostor.org/2400404
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الأحد، نحو 358.80 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 304.5 دولار للطن.
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الأحد، نحو 358.80 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 304.5 دولار للطن.
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