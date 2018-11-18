القاهرة : الأحد 18 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:52 م

واشنطن تستغل القضية لإجبار الرياض على التصالح مع الدوحة
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
10:34 م

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

08:37 م

سمية الخشاب: «ديو» مع أحمد سعد قريبًا.. و«نحت» إليسا شرف
09:13 م

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف
04:40 م

"الدستور" تتحدث مع جيرانه.. هنا عاش البطل ساطع النعمانى
اقتصاد
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:31 ص

أسعار الحديد اليوم.. "المصريين" بـ12250 جنيهًا للطن

أسعار الحديد
أسعار الحديد
هويدا سعيد
dostor.org/2400394

استقرت أسعار الحديد بالأسواق المصرية، خلال تعاملات، اليوم الأحد، وتراوح سعر "حديد عز" بين 12 ألفًا و330 جنيهًا، و12 ألفًا و350 جنيهًا للطن.

وسجل سعر طن حديد "بشاي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، أما حديد "المصريين" فتراوح بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، و"الجيوشي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.

وتراوح سعر حديد "مصر ستيل" بين 12 ألفًا و220 جنيهًا للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا، و"العتال" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، و"المراكبى" بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا، وسعر طن حديد "عطية" بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن إلى 12 ألفًا و250 جنيهًا، و"العشري" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ يومين

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

منذ اسبوع

"مميش": 10.3% زيادة فى عائدات قناة السويس من يناير لأكتوبر

منذ أقل من شهر

توقعات بإبقاء "الاحتياطى الأمريكى" على معدل الفائدة دون تغيير

منذ شهر

السيسي يوافق على تعاقد البترول مع "أباتشى" و"بى بى" للتنقيب بمصر

منذ أقل من شهرين

البترول: مدن جديدة تدخل مبادرة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط

الآن

التحالف يعترض 3 صواريخ باليستية استهدفت مأرب

الخارجية الأمريكية تنفي توصلها لتقرير نهائي بشأن خاشقجي

محمد يوسف يكشف حقيقة طلب "أزارو" الرحيل عن الأهلي

"مهرجان المغمورات العرب".. "نصباية" بدأها عامل في مدرسة وروجتها مواقع التواصل

ads
الأكثر قراءة

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى

مفاجأة.. القيعي يرفض الاعتذار لأزارو.. والأهلي يرحب برحيله

شاهد عيان يروي تفاصيل مهزلة مهرجان "المبدعات العرب"

فيديو.. سمية الخشاب تكشف حقيقة إصابتها بمرض خطير

ألبومات الصور

عزاء المهندس إبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق

كمال شاروبيم يصاحب وزير الأوقاف أثناء افتتاح مسجدين بالدقهلية (صور)

كتب السحر وتسخير الجن للبيع على رصيف السيدة زينب.. (صور)

حكاية في صورة.. الصنايعي

ads
نجم الساعة

الحقيقة الكاملة حول مهرجان الإسماعيلية لـ«المبدعات العرب»

الأكثر قراءة

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى

مفاجأة.. القيعي يرفض الاعتذار لأزارو.. والأهلي يرحب برحيله

شاهد عيان يروي تفاصيل مهزلة مهرجان "المبدعات العرب"

فيديو.. سمية الخشاب تكشف حقيقة إصابتها بمرض خطير

كشكول

تعرف على مواعيد امتحانات مراحل التعليم الأزهرى للشهادات والنقل لعام 21018-2019

الأربعاء.. مصطفى عاطف يُحيي الإحتفال بالمولد النبوى بمدن الأزهر

اتحاد طلاب سوهاج يستعد للمنافسة على مستوى الجمهورية

تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم للصف السادس الابتدائي

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم للصف الخامس الإبتدائي

الأمصار

نادي فلسطين يفوز بكأس تشيلي لكرة القدم

الأمير تشارلز يقرر تغيير اسمه إلى جورج

الكويت تطلق 100 قافلة مساعدات لسوريا واليمن

بكاء لاعب ليفربول بعد مباراة منتخب بلاده "فيديو"

فرق الإنقاذ تواصل السعي لإطفاء حرائق كاليفورنيا

مرايا الابداع

سيناريو مش كامل لشخص عجوز

اشتياق

ads
منوعات

سجن "يتمناه الجميع"

أندية الروتاري تنظم قافلة طبية للكشف عن فيروس "سي" بإمبابة

ارتفاع منتسبي عرس زايد العربي الأول لـ500 شاب وفتاة (صور)

الصحة

التأمل علاج فعال للصدمات النفسية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎