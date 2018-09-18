القاهرة : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
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الثلاثاء 18/سبتمبر/2018 - 05:05 م

أون سبورت – مباراة الزمالك وسموحة (on sport) بث حي ومباشر الزمالك اليوم

أون سبورت – مباراة
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موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم الثلاثاء 18-9-2018 في الدوري المصري

 

مباراة مباراة الزمالك وسموحة تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة 6.00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 بتوقيت السعودية، 8:00 بتوقيت الإمارات.

 

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ويلتقي فريق الزمالك نظيره سموحة على ملعب برج العرب ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

 

وأعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك عن القائمة التي سيواجه به فريق سموحة، وكانت الساعات الماضية شهدت أنباء عن وجود اتجاه لدي المدير الفني السويسري لإراحة إبراهيم حسن بعد تراجع مستواه في المباريات الأخيرة إلا أن مصدر بالجهاز الفني أكد أن المدير الفني استقر علي إستمرار إبراهيم حسن.

 

ويلتقي الفريق الأبيض مع سموحة والمقرر لها مساء غدا الثلاثاء علي ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري.

 

جاءت قائمة سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل وعصام ثروت.

خط الدفاع: أمير عابد وياسر إبراهيم والسيد فريد ومحمود عزت ومحمود منصور وأسامه ابراهيم ورجب نبيل ومحمود معاذ.

 

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا ومحمد كناريا وإسلام صالح وأحمد حمص ومحمود سيد وأوميد اوكيرى وديريك نسيبامبى.

 

خط الهجوم: شريف رضا وحسام حسن وشيلونجو ومحمد حمدى ذكى

 

يمتلك سموحة 9 نقاط ويحتل المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى من فوز فى مبارتين وتعادل فى 3 مباريات وهزيمة وحيدة، وكان فرج عامر رئيس النادى قد زار معسكر الفريق وطالبهم بالفوز على الزمالك.

 

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لإمكانية متابعة البث الحي والمباشر لمواجهة مباراة الزمالك وسموحة اليوم الثلاثاء 18-9-2018 في الدوري المصري..

 


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