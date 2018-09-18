بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان مباراة اليوم 18-9-2018 يلا شوت محمد صلاح

يتيح موقع الدستور الرياضي خدمة البث الحي والمباشر لجميع المباريات العالمية والمحلية اليوم الثلاثاء 19-9-2018، وخاصة مباريات دوري أبطال أوروبا والتي تنطلق منافسات الجولة الأولى اليوم بمواجهات ساخنة، تتصدرها موقعة ليفربول ضد باريس سان جيرمان على ملعب "أنفيلد" (محمد صلاح) (نيمار) مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم وقت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا - بي ان سبورت BeIN SPORT مشاهدة لعبة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الثلاثاء 18-9-2018 بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان في بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان أون لاين بدون تقطيع.



يتيح موقع الدستور الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء 18-9-2018، بث مباشر مباراة ليفربول محمد صلاح وباريس سان جيرمان ، شاهد مباراة مباراة ليفربول اليوم الثلاثاء ضد باريس سان جيرمان في الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا، يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة اون لاين لايف HDبث الأسطورة مباشر لاهم مباريات اليوم مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.



وتنطلق منافسات الجولة الأولى اليوم بمواجهات ساخنة، تتصدرها موقعة ليفربول ضد باريس سان جيرمان على ملعب "أنفيلد" (محمد صلاح) (نيمار) مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم وقت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا - بي ان سبورت BeIN SPORT مشاهدة لعبة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الثلاثاء 18-9-2018 بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان في بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان أون لاين بدون تقطيع.



رابط مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر بدون تقطيع لايف ماتش .. بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان.. بدون تقطيع _ بث حي الآن _ كورة ستار _ اون لاين، ، بدون تقطيع _ بث حي الآن _ كورة ستار _ اون لاين.. ، kora online ، cool kora ، kooralive ، tab3live ، bein sport ، kora star ، filgoal مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بدون تقطيع وبجودة عالية HD.



مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر اون لاين موقع يلا شوت | ليفربول وباريس سان جيرمان | yalla shoot، البث الحي المباشر مباريات اليوم مباشر بدون تقطيع يلا شووت | ليفربول وباريس سان جيرمان | yalla shoot، يلا شوت مباشر ، يلا شوت بث مباشر ، يلا شوت نقل مباشر ، يلا شوت مباريات اليوم ، يلا شوت مباريات اليوم مباشرة ، مباريات اليوم يلا شوت ، موقع كورة جول.. يلا شووت يقدم لكم خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في الدوري الايطالي| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر بدون تقطيع.



كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء 18-9-2018 في أبطال أوروبا مشاهدة لعبة ليفربول وباريس سان جيرمان كوره لايف اون لاين كورة أتش دي ماتش ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر، بمشاركة نجمنا المصري محمد صلاح لاعب الريدز ضد البرازيلي نيما ردا سيلفا.



معلومات عن مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لايف الاهلي والتعاون مباشر اليوم 18-09-2018 ، ليفربول وباريس سان جيرمان ، البطولة : دوري أبطال أوروبا، القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD 1 ، الملعب : ( الآنفيلد ).



موعد مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لاين اليوم في تمام الـ 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 9:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين، والـ 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن، والـ 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا.



كورة ستار HD مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 18-9-2018 في الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، تابع لايف مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار بدون تقطيع جودة مميزة لجميع سرعات الإنترنت والموبيل والجوال.



كلوب: هي واحدة من المفضلة للمنافسة. كيف يمكننا أن نكون الأفضل في تلك اللعبة؟ الجميع يعرف عن جودة باريس - فريقهم مبني على الفوز بدوري الأبطال. اللاعبون الذين لديهم ، المدير الذي لديهم ، يتم جمعهم جميعًا للذهاب إلى أقصى حد ممكن. نحن نلعب في Anfield ويمكن أن يكون ميزة ، نأمل. لكننا بحاجة إلى أي مساعدة يمكننا الحصول عليها. سنحاول أن نتجنب التصاريح له [نيمار]. سنحاول تجنبه الفوز بالتحديات ، وهي مهمة كبيرة يجب القيام بها حتى نكون صادقين.



توتشيل: إن دوري الأبطال ليس مجرد منافسة تكتيكية ، بل إنها منافسة جيليّة. يملك ريال مدريد جيلًا يعرف كيف يفوز بالمباريات الكبيرة ، وكيف يقاوم الضغوط. بالنسبة لي ، يجب علينا عكس الأشياء. إذا عملنا بشكل جيد كل يوم ، إذا كنا نعيش بشكل جيد كل يوم كمجموعة ، يجب أن نكون مستعدين للمباريات الكبيرة.





تشكيل ليفربول المتوقع: أليسون ، ألكسندر أرنولد ، فان ديجك ، غوميز ، روبرتسون ، ميلنر ، كيتا ، هندرسون ، صلاح ، ماني ، ستوريدج يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر اليوم 18-09-2018 في بطولة دوري أبطال أوروبا، و موقع بين ماتش ليفربول وباريس سان جيرمان يوتيوب بث ليفربول وباريس سان جيرمان الأن.



بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان | yalla shoot مباريات اليوم موقع كورة اون لاين | Kora Online TV) مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء الموافق 18-9-2018 في بث مباشر بدون تقطيع، وذلك في افتتاح مواجهات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا تأتيكم مباشرة وحصرياً على قناة beIN SPORTS تعرفوا على معلومات البث المباشر.



يلتقي ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مع باريس سان جيرمان في مواجهة من العيار الثقيل تأتيكم الثلاثاء في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مباراة مرتقبة يحل خلالها بطل الدوري الفرنسي بقيادة نيمار ومبابي وكافاني ضيفاً على محمد صلاح ورفاقه، في لقاء يبحث خلاله الفريقان عن تحقيق نتيجة قوية يدشنان بها انطلاقتهما في المسابقة الأوروبية الكبرى.



موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان



مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان موعدك معها سيكون يوم الثلاثاء 18 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة 21.00 بتوقيت القاهرة وستبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة بتعليق الزميل رؤوف خليف، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.



ليفربول Vs باريس سان جيرمان.



البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الأولى).



القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .



الملعب : آنفيلد .



المعلق : رؤوف خليف .



موعد المباراة :



10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .



9:00 مساءاً بتوقيت مصر .



10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .



10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.



10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .



10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .



10:00 مساءاً بتوقيت العراق .



9:00 مساءاً بتوقيت السودان .



10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .



9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .



8:00 مساءاً بتوقيت تونس .



8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .



8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .



11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.



10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.



11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.



10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .



10:00 مساءاً بتوقيت قطر.



7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.



10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .



7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





كما يمكنكم متابعة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بالتعليق باللغة الإنجليزية على قناة beIN SPORTS HD11.





حقائق هامة



- سجل كل من روبي فاولر ومارك رايت في آخر لقاء لليفربول أمام باريس (2-0)، في المرة الوحيدة التي زار فيها باريس آنفيلد.

- يشارك باريس سان جيرمان في دوري الأبطال للمرة الـ11 والسابعة له على التوالي. ليون فقط (15) شارك أكثر بين الفرق الفرنسية.



- هذا أول لقاء لليفربول أمام فريق فرنسي في دوري الأبطال منذ موسم 2009/2010 عندما خسر 2-1 أمام ليون ثم تعادل 1-1 في مرحلة مجموعات تلك الدورة.



- فاز ليفربول 7 مرات في 12 مباراة لعبها أمام فرق فرنسية في دوري الأبطال/الكأس الأوروبية (ت 1 خ 4)، لكنه خسر مرتين في آخر 3 مباريات على أرضه أمام هذه الفرق (ف 1).



- لم يفز سان جيرمان في آخر 4 مباريات لعبها أمام فرق إنكليزية في دوري الأبطال (ت 3 خ 1).



- في الموسم الماضي، عادل جايمس ميلنر (8) حصيلة نيمار القياسية (8 في 2016/2017) من الأهداف المصنوعة للاعب خلال دورة واحدة في دوري الأبطال منذ 2003/2004.



- سجل أدينسون كافاني 8 أهداف في 14 مباراة لعبها أمام فرق إنكليزية في دوري الأبطال.



- في الموسم الماضي بات ليفربول أول فريق يسجل له 3 لاعبين مختلفين 10 أهداف أو أكثر خلال موسم واحد في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال (10 لكل من صلاح وفيرمينيو وماني).



- وصل يورغن كلوب إلى المراحل الإقصائية 4 مرات في 5 مواسم ماضية له كمدرب في دوري الأبطال، منهزماً في مباراتين نهائيتين في 2013 كمدرب لدورتموند وفي 2018 مع ليفربول.



البث المباشر – مشاهدة مباراة ليفربول بمشاركة المصري محمد صلاح ضد باريس سان جيرمان مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر اون لاين موقع يلا شوت | ليفربول وباريس سان جيرمان مشاهدة |yalla shoot، البث الحي المباشر مباريات اليوم مباشر بدون تقطيع يلا شووت | ليفربول وباريس سان جيرمان مشاهدة | yalla shoot، يلا شوت مباشر ، يلا شوت بث مباشر ، يلا شوت نقل مباشر ، يلا شوت مباريات اليوم ، يلا شوت مباريات اليوم مباشرة ، مباريات اليوم يلا شوت ، موقع كورة جول.. يلا شووت يقدم لكم خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مشاهدة في دوري أبطال أوروبا | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مشاهدة اليوم بث مباشر بدون تقطيع.



تنقل قنوات بي ان سبورت أحداث المواجهات الهامة فى دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وباريس سان جيرمان، وتنقل أيضا قنوات بي ان سبورت 1 أحداث اللقاء بالإضافة لاستوديو تحليلى كبير يضم العديد من النجوم الرياضية لتحليل المباراة والتعليق عليها.



يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا | كورة لايف | رابط مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر.. لايفHD مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 18-9-2018 كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بدون تقطيع كورة جول لجميع مباريات اليوم جوال يوتيوب باكثر من جودة حصريا على كورة لايف



مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يوتيوب من هنا..

