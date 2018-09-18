رئيس وزراء باكستان يصل المدينة المنورة في زيارة للمسجد النبوي

وصل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الثلاثاء، المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه.



وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الملكي، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني، ومدير المطار ماجد عبدالله أبوداود، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور الحميد، وعدد من المسئولين.