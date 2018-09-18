"الأطباء العرب" تختتم مشروع مكافحة سوء التغذية بالصومال وبورما

أعلنت لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب اختتام مشروع "مكافحة الجوع وسوء التغذية..أضاحي 2018"، والذي استهدف توزيع لحوم الأضاحي بكل من مصر وفلسطين والصومال وسوريا وبورما ووصل عدد المستفيدين هذا العام لأكثر من 70 ألف شخص.



وذكر بيان للجنة اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المستفيدين من هذا المشروع خلال العام الجاري وصل لما يقرب من 13 ألف أسرة من الأسر الفقيرة في محافظات (الأقصر، أسوان، الإسكندرية والبحيرة)، ومخيمات النازحين في مقديشيو، هيرجيسيا، بيدوا وبلدوين بالصومال ومخيمات اللاجئين والنازحين السوريين ومنطقة كياوكتاو بإقليم أراكان بميانمار "بورما" بالإضافة إلى بعض الأسر الفقيرة بفلسطين، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من هذا المشروع خلال الأعوام السابقة تخطى المليون مستفيد في 15 دولة حول العالم.



من جهته، قال أمين عام اتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان: "إن المشروعات الإغاثية الغذائية الموسمية التي تنفذها لجنة الإغاثة تهدف إلى مقاومة الجوع والوقاية من الأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة لسوء التغذية والتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين، بجانب خدمات الدعم الصحي بالمناطق التي تعاني من عدم توفر الغذاء وتدني الحالة الصحية بسبب الكوارث الطبيعية كالجفاف والأوبئة وغيرها".



وبدورها، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أمراض سوء التغذية هي المسبب الأكبر ضمن الأسباب المؤدية إلى وفاة الأطفال خاصة في الأماكن الفقيرة حيث تزداد أمراض سوء التغذية عند كثير من الأمهات مما يترتب عليه أن تصبح الأطفال هزيلة وعرضة لأمراض خطيرة، ويقدر معدل الوفيات الناجمة عن نقص الغذاء بنحو 45% من إجمالي معدل الوفيات على مستوى العالم خاصة في الأطفال ممن هم دون سن الخامسة بحسب إحصائيات المنظمة لعام 2017.