القاهرة : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:29 ص

تعرف على قائمة النجوم الفائزين بجوائز "الإيمى"
04:01 ص

مسئول أمريكى: الدفاعات السورية أسقطت الطائرة الروسية بالخطأ
01:40 ص

ترامب يفرض رسوما جديدة على الصين بقيمة 200 مليار دولار
10:35 م

ولي العهد السعودي يبحث مع السيسي سبل تعزيز التعاون بين البلدين
03:31 ص

غادة عبدالرازق: لن أكون على الساحة الفنية بعد 5 سنوات
01:49 ص

رئيس الوزراء العراقى يأمر بنشر قوات على الحدود الشمالية مع تركيا
04:38 م

مطالب بزيادة رحلات الطيران لجذب السائح الأمريكي
05:56 م

"العبوا معنا".. كيف احتج الصغار على علاقة آبائهم بالتكنولوجيا؟
01:10 ص

عاجل.. حرائق وانفجارات بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية
02:07 م

بابا الفاتيكان يقبل استقالة أسقف أمريكي متهم بالتحرش الجنسي
01:51 م

98 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة
01:00 م

رسالة شفهية من الرئيس السيسي إلى الرئيس الإريتري
تكنولوجيا
الثلاثاء 18/سبتمبر/2018 - 04:47 م

"مايكروسوفت": تقنيات جديدة لتنظيف البيانات في ويندوز 10

مايكروسوفت: تقنيات
وكالات
dostor.org/2326752

أفادت مجلة "بي سي فيلت" بأن شركة مايكروسوفت، تعتزم تعديل أداة تنظيف القرص الصلب بشكل أساسي مع إطلاق تحديث نظام ويندوز 10 خلال أكتوبر المقبل.

وأوضحت المجلة الألمانية، أن وظيفة "Storage Sense" الجديدة ستقوم بحظر الملفات المؤقتة غير الضرورية وبقايا تحديث نظام التشغيل وذاكرة التخزين المؤقت لبرامج تصفح الويب والنسخ الاحتياطية القديمة من ذاكرة الحاسوب.

كما ستقوم وظيفة "Storage Sense"، التي يمكن تشغيلها عن طريق cleanmgr.exe، بأتمتة هذه المهمة، وبدء العمل تلقائيا بمجرد أن تصبح مساحة الذاكرة محدودة، بالإضافة إلى أنه يمكن ربط أداة تنظيف القرص الصلب الجديدة بخدمة الحوسبة السحابية وان درايف، حيث تقوم الوظيفة بنقل الملفات، التي نادرًا ما يتم استخدامها، وإنشاء اختصار لها على سطح المكتب.

ومع ذلك يمكن للمستخدمين، الذين يرغبون في الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات، تحديد استثناءات مع وظيفة "Storage Sense"، وتحديد الملفات، التي لا يجوز نقلها من خدمة الحوسبة السحابية، وبدلًا من ذلك يمكن إيقاف عملية التحميل على الذاكرة السحابية تماما، وإلى جانب التشغيل التلقائي عندما تصبح مساحة الذاكرة محدودة، يمكن تشغيل وظيفة Storage Sense في أوقات معينة.

وأعلنت شركة مايكروسوفت أنه سيتم تصنيف أداة تنظيف القرص الصلب cleanmgr.exe باعتبارها من الوظائف "القديمة" بدءا من أكتوبر الجاري، ولكنها ستظل متاحة للاستخدام ولا يمكن إزالتها، وإذا لم يرغب المستخدم في استعمال وظيفة Storage Sense الجديدة فيمكنه مواصلة استعمال الوظيفة القديمة لتنظيف القرص الصلب.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

"واتس آب" تبدأ خطط "التربح من الرسائل"

منذ 3 شهر

"إنستجرام" يضيف خاصية محادثة الفيديو

منذ 5 شهر

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

منذ 5 شهر

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية

منذ 5 شهر

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية

منذ 6 شهر

لماذا يحتفل جوجل بعيد «العدد ط»؟

الآن

"شكري": الدول العربية تعهدت بدعم "أونروا" وسد فجوة قرار "ترامب"

البورصة تخسر 800 مليون جنيه جديدة.. و"الضبابية" تُربك المستثمرين

إسرائيل تكشف كواليس إسقاط الطائرة الروسية فى سوريا

النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي لضحايا "مذبحة الشروق"

الأكثر قراءة

مشادة عنيفة بين وزيرة الصحة وبرلمانى حول إحصائية وفيات الفشل الكلوى

تحريات "ذبيح إمبابة": أقام علاقة غير شرعية مع فتاة وأمها.. فانتقم منه الأب

زوج يمزق زوجته: "شوفتها في فيديو واكتشفت إنها بتمثل أفلام إباحية"

السيسى يبحث المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية

ads
ألبومات الصور

موسم الحج إلى الفجالة

موسم حصاد "الذهب الأبيض"

إحالة مفتش تموين بالغربية للتحقيق

تحويل مستشفى الإيمان العام بأسيوط إلى "إحالة" بقرار وزاري

نجم الساعة

السعودية تعترض الصاروخ رقم 193

الأكثر قراءة

مشادة عنيفة بين وزيرة الصحة وبرلمانى حول إحصائية وفيات الفشل الكلوى

تحريات "ذبيح إمبابة": أقام علاقة غير شرعية مع فتاة وأمها.. فانتقم منه الأب

زوج يمزق زوجته: "شوفتها في فيديو واكتشفت إنها بتمثل أفلام إباحية"

السيسى يبحث المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية

كشكول

جامعة السويس تحتل المركز الأول في مسابقات الكاراتيه

رئيس جامعة السويس يتفقد الأنشطة الرياضية بأسبوع شباب المدن الجامعية

معرضًا للفنون التشكيلية ضمن فعاليات أسبوع شباب المدن الجامعية

رئيس جامعة الأزهر: افتتاح وحدة القسطرة العلاجية الأسبوع المقبل

جامعة سوهاج تحتفل باستقبال ٤٠٠طالب بكلية الطب البشري

الأمصار

الأمم المتحدة تطالب "ميانمار" بإبعاد جيشها عن السياسة

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار"فلورنس" بأمريكا إلى 32 قتيلا

حقوق الإنسان في اليمن: الحوثيين جندوا 6172 طفل

"شريمان" أول امرأة تحصل على جائزتين إيمي في عام واحد "صور"

ملك السعودية يدعو المجتمع الدولي لمواجهة إرهاب إيران

ads
مرايا الابداع

السبت.. انطلاق مهرجان سماع الدولي للإنشاد بقلعة صلاح الدين

فرق مكسيكية ومصرية بالأوبرا للاحتفال بالعيد الوطني لـ "مكسيكو"

منوعات

آنا فارس: قيامي بالطهي مع ابني ساهم بتكوين "علاقة وثيقة" بيننا

باحثون: عطر خشب الصندل يحفز نمو الشعر من جديد

"بلومبرج": "أوبر" تعتزم شراء منافستها "كريم"

الصحة

احذر.. عادات يومية قد تؤدى لالتهاب كبدي وبائي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎