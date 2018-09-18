"مايكروسوفت": تقنيات جديدة لتنظيف البيانات في ويندوز 10

أفادت مجلة "بي سي فيلت" بأن شركة مايكروسوفت، تعتزم تعديل أداة تنظيف القرص الصلب بشكل أساسي مع إطلاق تحديث نظام ويندوز 10 خلال أكتوبر المقبل.



وأوضحت المجلة الألمانية، أن وظيفة "Storage Sense" الجديدة ستقوم بحظر الملفات المؤقتة غير الضرورية وبقايا تحديث نظام التشغيل وذاكرة التخزين المؤقت لبرامج تصفح الويب والنسخ الاحتياطية القديمة من ذاكرة الحاسوب.



كما ستقوم وظيفة "Storage Sense"، التي يمكن تشغيلها عن طريق cleanmgr.exe، بأتمتة هذه المهمة، وبدء العمل تلقائيا بمجرد أن تصبح مساحة الذاكرة محدودة، بالإضافة إلى أنه يمكن ربط أداة تنظيف القرص الصلب الجديدة بخدمة الحوسبة السحابية وان درايف، حيث تقوم الوظيفة بنقل الملفات، التي نادرًا ما يتم استخدامها، وإنشاء اختصار لها على سطح المكتب.



ومع ذلك يمكن للمستخدمين، الذين يرغبون في الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات، تحديد استثناءات مع وظيفة "Storage Sense"، وتحديد الملفات، التي لا يجوز نقلها من خدمة الحوسبة السحابية، وبدلًا من ذلك يمكن إيقاف عملية التحميل على الذاكرة السحابية تماما، وإلى جانب التشغيل التلقائي عندما تصبح مساحة الذاكرة محدودة، يمكن تشغيل وظيفة Storage Sense في أوقات معينة.



وأعلنت شركة مايكروسوفت أنه سيتم تصنيف أداة تنظيف القرص الصلب cleanmgr.exe باعتبارها من الوظائف "القديمة" بدءا من أكتوبر الجاري، ولكنها ستظل متاحة للاستخدام ولا يمكن إزالتها، وإذا لم يرغب المستخدم في استعمال وظيفة Storage Sense الجديدة فيمكنه مواصلة استعمال الوظيفة القديمة لتنظيف القرص الصلب.