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الثلاثاء 18/سبتمبر/2018 - 04:46 م

"كاشيما" الياباني يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

كاشيما الياباني يتأهل
أ ش أ
dostor.org/2326751

تأهل فريق كاشيما انتلرز الياباني إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه تيانجين الصيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة.

وكرر "كاشيما انتلرز" فوزه على الفريق الصيني، بعدما كان قد انتصر أيضا في لقاء الذهاب باليابان بهدفين نظيفين، ليبلع المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا بنتيجة (5-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسجل ثلاثية كاشيما الياباني، سيرجيو سولير في الدقيقة (13)، وهيروكي آبي في الدقيقة (27)، وشوما دوي في الدقيقة (60).

وبهذا، حجزت ثلاثة فرق أماكنها في المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا، وهي كاشيما انتلرز الياباني، والسد القطري، وبیرسبولیس الإيراني، في انتظار الفائز من مباراة سوون سامسونج الكوري، ومواطنه جيونيك هيونداي، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

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