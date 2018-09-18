Yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان | بث مباشر مباراة ليفربول Liverpool | شاهد قناة BEIN SPORT

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البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : رؤوف خليف

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر



