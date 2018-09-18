القاهرة : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
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الثلاثاء 18/سبتمبر/2018 - 04:43 م

بث مباشر مباراة ليفربول امام باريس سان جيرمان | kora on line | kora ilve | kora star

بث مباشر مباراة ليفربول
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مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر, مشاهده نقل مباشر ليفربول 18-9-2018 مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم حيث من مقرر ان تقام ضمن دور المجموعات في مشاهد لايف علي ملعب الانفيلد حينما يحل نادي باريس سان جيرمان ضيفا علي ليفربول في دوري الابطال.

 

 

 

البطولة : دوري أبطال أوروبا

 

القنوات : بي ان سبورت 1

 

المعلق : رؤوف خليف

 

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

 

 

 

 


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