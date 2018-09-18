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الثقافة
الثلاثاء 18/سبتمبر/2018 - 04:42 م

مناقشة "نوستالجيا غيط العنب" بثقافة الأنفوشي

صورة من الحدث
صورة من الحدث
ايهاب مصطفى
dostor.org/2326746

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بفرع ثقافة الإسكندرية، ففي بيت ثقافة 26 يوليو أقيمت محاضرة بعنوان "أهمية السياحة"، تحدثت خلالها إخصائى المكتبة عن أنواع السياحة ودورها كمصدر أساسي لزيادة الدخل القومى، وأهم المقاصد السياحية بالمحافظة.

كما عقد نادي أدب البيت لقاءه الأسبوعي، واستضاف اللقاء د. مختار عطية، أستاذ البلاغة والنقد ووكيل كلية الآداب جامعة المنصورة، تناول خلاله موضوع "فلسفة الأخلاق بين العقيدة والمثل الشعبي"، مؤكدًا دعم القيم الأخلاقية من خلال حرص المجتمع بجميع أفراده على التمسك بالقيم الأخلاقية السامية التى توارثناها وحثت عليها الأديان السماوية، حفاظا على مجتمعنا من السلوكيات السلبية الدخيلة والتنشئة السليمة للأجيال القادمة.

وفي قصر ثقافة الأنفوشي، أقيمت محاضرة بعنوان "المرأة ودورها في المجتمع"، ناقشت خلالها مسئول المكتبة دور المرأة وكيفية مواكبة العصر، كما عقد نادي القصة ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "نوستالجيا غيط العنب" للكاتب رجب سعد السيد، ناقشتها د.سحر شريف.

كما أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة تصميم لوحات باستخدام ألوان الزيت، تحت إشراف مسئول المرسم، كما عقد القصر ندوة لمناقشة رواية "نوفيلا.. الإله" للأديبة هبة فاروق، بمشاركة د.أدهم مسعود القاق والناقدة رضوى جابر.

وفي قصر ثقافة مصطفى كامل، أقيمت ورشة فنية للأطفال لرسم مناظر خلوية، قامت خلالها مسئول المرسم بتدريبهم على استخدام الألوان الخشبية لإظهار الطبيعة وتباين ألوانها، من خلال الألوان الساخنة والباردة فى موضوع تعبيرى.

إلى جانب محاضرة بمكتبة الطفل لمناقشة كتاب "التلوث الاجتماعي والثقافي"، تأليف د.محمد يسرى إبراهيم، ألقتها مسئول مكتبة الطفل بالقصر، وتحدثت فيها عن ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة الثقافية والتعليمية والاجتماعية لرعاية الشباب وتثقيف عقولهم وحسن توجيه طاقتهم.

من ناحية أخرى، أقامت مكتبة الشلالات محاضرة بعنوان "المخدرات بين الوهم والحقيقة"، تحدثت خلالها مسئول المكتبة عن المخدرات وأنواعها وتأثيرها على السلوكيات الفردية وتبعاتها على الأسرة.

وفي نادي المرأة بقصر ثقافة برج العرب، تجدد اللقاء مع ورشة التطريز والتريكو، قامت خلالها المدربة شيرين علي بتدريب الرواد على كيفية عمل حقيبة يد متعددة الأغراض.

مناقشة "نوستالجيا غيط العنب" بثقافة الأنفوشي
مناقشة "نوستالجيا غيط العنب" بثقافة الأنفوشي
مناقشة "نوستالجيا غيط العنب" بثقافة الأنفوشي
مناقشة "نوستالجيا غيط العنب" بثقافة الأنفوشي
مناقشة "نوستالجيا غيط العنب" بثقافة الأنفوشي
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