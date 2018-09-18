إخلاء سبيل شقيقين ضربا والدهما بالتجمع الأول

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، الثلاثاء، إخلاء سبيل شقيقين بعد تنازل والدهما عن محضر تعديهما عليه بالضرب وتسببهما في كسر ذراعه، بعد مشاجرة بينهم لإجبار المجنى عليه على التنازل بحقه في الشقة.



كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من "مصطفى.ع" يتهم فيه نجليه "أحمد"، و"محمد"، بضربه وكسر ذراعه.



بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

