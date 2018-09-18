غدًا.. الاجتماع الـ11 للخبراء الحكوميين العرب

ينظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، برعاية المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، الاجتماع الـ11 للخبراء الحكوميين العرب، غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمناقشة التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني.



يشارك في الاجتماع، وزير العدل الليبي، ووفود من أكثر من 10 دول عربية وبحضور ممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بهذه الدول.



وتتضمن أجندة الاجتماع، عدة موضوعات ذات صلة بتطبيق القانون الدولي الإنساني، أهمها الأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة، وتطبيق القانون "الدولي-الإنساني" عمليا وفقا لآخر المستجدات، بجانب تحديات القانون في النزاعات المسلحة المعاصرة.



ويختتم المؤتمر أعماله بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي- الإنساني على الصعيد العربي خلال 2018-2020.



ويقوم هذا الاجتماع على ركيزتين أساسيتين في خطة العمل الإقليمية، الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى العربي، وهما مراجعة ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات السابقة، واعتماد خطة عمل جديدة خلال العامين المقبلين.

