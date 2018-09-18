القاهرة : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
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الثلاثاء 18/سبتمبر/2018 - 04:40 م

تعرف على مواصفات سيارة فانتاج 2019 الجديدة

تعرف على مواصفات
منة سالم
dostor.org/2326740

تنطلق سيارات فانتاج 2019، بإصدارها الجديد، من خلال تقنيات حديثة ومزايا متطورة، تجعلها تنافس بقوة لتتصدر قوائم الأفضل.

وتأتي السيارة بمحرك يتصل بناقل حركة من ثمانية سرعة ZF، ويساعده ذلك على التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 3.4 ثانية، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 195 ميلا في الساعة، وتعمل السيارة بالدفع الخلفي.

وزودت السيارة بغطاء محرك عضلي، ويبلغ وزن السيارة 1530 كجم بطول 4.465 متر، وهي أقصر من DB11 بواقع 248 مم، ومن بورشة 911 بواقع 34 مم.

كما تتمتع السيارة بشاسيه هو نسخة معدلة من طراز DB11، ويتم توفير محركها من قبل مرسيدس-AMG، وهو محرك V8 سعة 4 لتر توين تيربو، بقوة 503 حصان وعزم دوران 685 نيوتن متر، ويتواجد في موديلات مرسيدس AMG C63 S وGLC63 S كوبيه.

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