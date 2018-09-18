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الثلاثاء 18/سبتمبر/2018 - 04:40 م

"بوتين": المجر تظل أحد شركاء روسيا الرئيسيين في أوروبا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
dostor.org/2326739

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن المجر تعد أحد شركاء روسيا الرئيسيين في أوروبا، مشيرًا إلى أن علاقات البلدين تتطور في جميع الاتجاهات.

وأشار "بوتين"، خلال لقائه رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في الكرملين، اليوم الثلاثاء، إلى الحركة الإيجابية للتعاون التجاري الاقتصادي، وتنفيذ مشاريع مشتركة واعدة، وحجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، الذي يبلغ حاليا حوالي مليار دولار.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المجري: "إن اللقاء مع الرئيس بوتين له أهمية بالغة، لأن البلدين شريكان مهمان"، معربا عن سروره بالعلاقات الروسية المجرية، مضيفا: "لا يمكن القول بأن تعاوننا كان دائمًا مدعومًا بعلاقات دولية مناسبة، ولكن جميع الأشياء السيئة موجودة من أجل أن نواجهها معًا، وأعتقد أننا ننجح في ذلك".

وشدد "أوربان" على أنه برغم انخفاض التبادل التجاري بين روسيا والمجر بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، إلا أن البلدين تمكنا من عكس هذا الاتجاه، مضيفا: "إن لدى البلدين القدرة على تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والزراعة والثقافة، والمجالات الأخرى".

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