مناقشة اعتماد معمل الكشف عن المنشطات بالمركز الطبي العالمي

نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات مؤتمرًا موسعًا لمناقشة الاعتماد الدولي للمعمل المصري للكشف عن المنشطات بالمركز الطبي العالمي، والذي يأتي فى إطار جهود الدولة لدعم المنظومة الرياضية ومواكبة أحدث التطورات العلمية والبحثية فى مجال مكافحه المنشطات.



وتضمن المؤتمر مناقشة مدى مساهمة المعمل في خدمة الرياضة المصرية ودوره الكبير في استقبال المسابقات الرياضية العالمية في المستقبل، خاصة عند حصوله على الاعتماد الدولي النهائي، لتوفير النفقات وتقليل الاعتماد على معامل الكشف عن المنشطات في الخارج لتحليل العينات الطبية للرياضيين.



ةمن جانبه، أكد الدكتور أسامة غنيم، الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن المعمل كان حلمًا، وهو الآن بصدد حصوله على الاعتماد الدولي النهائي كأحد أهم معامل الكشف على المنشطات في العالم.



وأوضح مدير إدارة الخدمات الطبية أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمعمل للحفاظ على ما وصل إليه من كفاءة فنية وتأهيل راق للعاملين به، مشيرًا الى أن المعمل بصدد توقيع بروتوكول تعاون متكامل مع معمل الكشف عن المنشطات ببرشلونة باعتبارة واحد من أهم معامل الكشف عن المنشطات فى العالم.



يذكر أن المعمل الذى أنشأته القوات المسلحة يعد إضافة قوية للرياضة المصرية باعتباره المعمل الثانى للمنشطات في الشرق الأوسط وأفريقيا.



وفى نهاية المؤتمر أكد مدير المركز الطبي العالمي استمرار التعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، كما أكد حرص القوات المسلحة على مواكبة التطور المستمر فى المجالات الطبية المختلفة.