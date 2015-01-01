القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
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الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:16 م

مصرع وإصابة 3 أشخاص في وسط إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2256633

قال مساعد الشئون السياسية والأمنية لمحافظ مركزي، فتح الله حقيقي عصر اليوم الجمعة، إنّ انفجارا
أدى إلى نشوب حريق في معمل صناعي بمدينة خمين وسط ايران، مما تسبب في مقتل شخصين وإصابة ثالث تم نقله الي مركز علاجي في مدينة أراك.

وأضاف حقيقي بأنّ عناصر الإطفاء سيطرت علي الحريق وأخمدته تمامًا لكنها ما زالت متواجدة في مكان الحادث لتبريد المنطقة المجاورة ومنع نشوب أي حريق، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابع "أسباب الحادث مازالت قيد الدراسة والأهم بالنسبة لنا الآن توفير الأمان للأماكن المحيطة بمحل الحريق".

ووقع الانفجار في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الجمعة في وحدة معالجة زيوت واقعة في حي خمين الصناعي الذي يبعد 8 كيلومترات عن المدينة.

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