إحالة 9 محاضر مخالفات للمخابز إلى النيابة فى مطروح

وجه المهندس السيد أحمد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح، حملات تموينية من مفتشي إدارة تموين مطروح بالمديرية، اليوم، إلى أسواق ومحال مركز ومدينة مرسى مطروح.



وأسفرت الحملات عن ضبط 9 محاضر تتعلق بالمخالفات التموينية بالمخابز البلدية العاملة بالمدينة، منها مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو مخالفات عدم الالتزام بمواعيد التشغيل أو مخالفات عدم نظافة أدوات العجن المستخدمة.



وتم عمل محاضرأرسلت لقسم شرطة مطروح للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.