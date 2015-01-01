سبوتنيك: مصر الملاذ الآمن للإيطاليين.. ولندن تحذر من هجمات بتركيا

أكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن حلول فصل الصيف يعنى انتعاش السياحة العالمية، ولكن فى السنوات الأخيرة كانت الكلمة العليا للإرهاب في تحديد الواجهات الأكثر شعبية فى العالم، وكان النصيب الأكبر لدول البحر الأبيض المتوسط.



وتابعت أن إسبانيا أبلغت حكومة المملكة المتحدة، أن الشرطة ألقت القبض على عدد من الجماعات المشتبه بها في قيامها بتجنيد أفراد للسفر لسوريا والعراق من 2015 وحتى الآن، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا.



وأضافت أن الخارجية البريطانية ترى أن هناك نشاطًا لعدد من الجماعات الإرهابية في تركيا، لذلك نصحت مسافريها باليقظة، خصوصًا فى المناسبات الدينية، حيث يؤثر الإرهاب على اختيار 93% من المسافرين.



وأشارت إلى أن المسافرين في إيطاليا تجنبوا قضاء عطلاتهم فى إسبانيا بسبب الهجمات الإرهابية وتوجهوا لمصر وتركيا بصورة مكثفة خلال آخر عامين، ما أنعش السياحة فى مصر وتركيا.



وأوضحت أن اقتصادات دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها تونس تأثرت بشدة من الهجوم الإرهابي، ولم تتعاف السياحة حتى الآن.







