فورين بوليسي: العقوبات الأمريكية تؤدي لتغيير النظام وتعيين سليماني

حذرت مجلة "فورين بوليسي" من الضغط المتزايد على إيران، على خلفية العقوبات الأمريكية، إثر خروجها من الاتفاق النووي خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الضغط من أجل تغيير النظام في طهران يؤدي إلى وضع قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أمام السلطة.



وأشارت المجلة الأمريكية، في تقرير صادر لها، اليوم الجمعة، إلى أن تغيير النظام في إيران يعد من الرغبات المتفاوتة لدى الشعب الايراني نفسه، ومن قبل الإدارة الأمريكية نفسها، وذلك منذ الثورة الإيرانية عام 1979.



وسلط التقرير الأمريكي الضوء على مطالبة جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، بتغيير النظام الإيراني، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تمارس أقصى قدر من الضغط على إيران من أجل زعزعة الاستقرار بها.



فيما أشارت المجلة الأمريكية إلى خطاب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في 21 مايو الماضي، عن وضع استراتيجية للضغط على النظام الإيراني، وتحديد جدول زمني لتغيير النظام، ومع ذلك فإن النظام الإيراني ليس هشًا كما هو متصور، وحتى إذا دفع الضغط على النظام إلى إحداث تغيير، فيجب على الإدارة الأمريكية أخذ الحذر من هذا التغيير.