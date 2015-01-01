ضبط شخص لإدارته ورشة تصنيع أسلحة نارية في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى ضبط أحد الأشخاص لإدارته ورشة لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.. كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة البحث الجنائى، بمركز شرطة أوسيم، بالجيزة، مفادها قيام "محمود. س. ز" 23 سنة، حداد، ومقيم بمنطقة بشتيل دائرة المركز، بإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور بمسكنه، وضبط بحوزته 2 طبنجة عيار 9 مم معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، 2 طبنجة عيار 9 مم، بندقية خرطوش عيار 12 مم، 8 طلقات خرطوش من ذات العيار، 7 طبنجات صوت، وعدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية.



وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات واتخاذه من مسكنه مركزًا لإدارة ورشة لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار غير المشروع فيها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.