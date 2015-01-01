10 قتلى و21 مفقودًا بسبب إعصار سون تينه في فيتنام

ذكرت السلطات الفيتنامية، اليوم الجمعة، أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، وما زال 21 آخرون في عداد المفقودين، بعد أن ضرب الإعصار سون تينه شمال وسط البلاد.



ومن بين القتلى ستة في إقليم ين باي، وأربعة في إقليم ثانه هوا، حسبما أفادت اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ في تقرير لها، مضيفة أن 18 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين في إقليم ين باي، فضلا عن شخصين في ثانه هوا، وشخص واحد في إقليم سون لا.



ومن بين الضحايا عائلة من أربعة أفراد، اجتاحتهم مياه الفيضانات في إقليم ثانه هوا، مما أسفر عن وفاة اثنين منهم وفقد الاثنان الآخران.



ووصل الإعصار سون تينه إلى اليابسة في إقليمي ها تينه ونجهي آن، مساء أمس الأول الأربعاء، وذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار كانت تتراوح ما بين 75 و90 كيلومترا في الساعة.