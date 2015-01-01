مشروع قانون أمريكي لفرض قيود على تركيا لحين إفراجها عن مواطنيها

قال بيان أصدرته لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن ستة أعضاء في المجلس قدموا مشروع قانون لفرض قيود على القروض التي تحصل عليها تركيا من المؤسسات المالية الدولية "إلى أن تنهي الحكومة التركية الاعتقال الظالم لمواطنين أمريكيين".



وجاءت هذه الخطوة بعد أن قررت محكمة تركية يوم الأربعاء الماضي، إبقاء القس الأمريكي آندرو برانسون، قيد الحبس على ذمة محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس، وهى قضية عمقت الصدع في العلاقات مع واشنطن التي تجمعها عضوية حلف شمال الأطلسي مع أنقرة.



وقال بيان لجنة العلاقات الخارجية إن مشروع القانون الذي سمي "قانون مؤسسات التمويل الدولية لتركيا" يصدر توجيهات للمسؤولين الأمريكيين في البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بمعارضة القروض المستقبلية لتركيا باستثناء المخصص منها للأغراض الإنسانية.