ديلي ستار: "الأرملة البيضاء" تعتزم استهداف المصطافين في أوروبا

أكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن هناك مزاعم بأن الإرهابية البريطانية، سامانثا لوثويت، المعروفة بـ"الأرملة البيضاء"، تقوم بتجنيد الانتحاريين لاستهداف المصطافين في أوروبا، فيما أكدت أنه من بين الأهداف المحتملة لها إسبانيا واليونان وتركيا وقبرص وجزر الكناري، إلا أن الشرطة القبرصية نفت هذه المزاعم، مؤكدة أنه لا يوجد قلق.



وأوضحت أنه على الرغم من أن الخبراء استبعدوا إمكانية نجاح التنظيمات الإرهابية في تنفيذ أى عملية على الشواطئ، إلا أن المملكة المتحدة أصدرت تحذيرات من إمكانية وقوع هجمات إرهابية في تركيا وإسبانيا وقبرص واليونان.



وقال الخارجية البريطانية: "هناك تزايد للهجوم الإرهابي المحتمل في جميع أنحاء العالم، واستهداف البريطانيين من الجماعات الإرهابية بعد الهزيمة التي تلقوها في سوريا والعراق، لذلك يجب على السياح الحذر خصوصًا في اليونان وقبرص".

