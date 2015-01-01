محمد صلاح يلعب "سلة" في ليفربول

ظهر النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، في تدريبات فريقه وهو يلعب كرة السلة، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وتواجد الثلاثي محمد صلاح، وساديو ماني، وماركو جروجيتش، لاعبو نادي ليفربول، في قائمة الفريق، الذي يستعد للسفر إلى أمريكيا، 21 يوليو، لاستكمال فترة الإعداد لانطلاق الموسم الجديد والمشاركة ببطولة كأس الأبطال الدولية الودية.



ويلعب ليفربول 3 مباريات ودية خلال البطولة، حيث يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني يوم 22 يوليو الجاري، قبل أن يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي يوم 25 من الشهر ذاته، ومانشستر يونايتد، يوم 28 يوليو.