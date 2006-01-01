التموين: المحافظات عالية الكثافة تستغرق 3 أشهر لإضافة المواليد

قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، وعلى رأسها محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية تستغرق 3 أشهر لاستيعاب إضافة المواليد على البطاقات التموينية بدءًا من أول شهر أغسطس حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.



وأضاف أن المحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة مثل "بورسعيد والسويس والإسماعيلية" وغيرها قد لا تستغرق أكثر من شهر لاستقبال طلبات المواليد على البطاقات.



وأوضح المصدر، في تصريح خاص للدستور، أن برنامج إضافة المواليد على البطاقات سيتم تفعيله إلكترونيا على السيستم بدءًا من أول شهر أغسطس المقبل، حيث إنه متوقف حاليًا منذ آخر إضافة للمواليد في عام 2006 حتى عام 2011، وتم تسجيل ما يقرب من 3 ملايين فرد على البطاقات من إجمالي 6 ملايين مواطن يقومون بصرف الخبز بواقع 150 رغيفًا لكل فرد.



وأشار إلى أن أقصى عدد أفراد على البطاقات التموينية الحالية بلغ نحو 10 أفراد يقومون بصرف الخبز والتموين شهريًا.