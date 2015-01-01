ضبط 15 ألف طن أسمدة مجهولة المصدر بالمنيا

بعد رحلة بحث 15 يومًا.. رفع "تابوت الإسكندرية" بالكامل (صور)

بعد رحلة بحث طويلة استغرقت ما يزيد على 15 يومًا، رُفع جسم تابوت الإسكندرية، اليوم الجمعة، بالكامل، برافعة ثقيلة "ونش" في منطقة سيدي جابر، بمساعدة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من الأثريين ...