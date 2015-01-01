القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
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الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:48 م

ضبط 15 ألف طن أسمدة مجهولة المصدر بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2256610

تمكنت حملة تموينية مكبرة بالمنيا من ضبط كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر والدقيق البلدي المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.

كانت حملة تموينية مكبرة ضمت مباحث التموين برئاسة العقيد سراج الكومي رئيس مباحث التموين وبإشراف اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا وبالتعاون مع مديرية التموين برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة قد ضبطت كلا من عبد الله. ح. ع 50 سنه صاحب مخزن أسمدة بمركز سمالوط غرب وبحوزته 15 ألف طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وضبط محمود. ر. م 33 سنه سائق توك توك ومقيم مركز ملوي وذلك لقيامة بتجميع 1100 طن دقيق بلدي مدعم بقصد بيعة بالسوق السوداء وضبط زين. م. ط 45 سنه سائق ومقيم مركز ملوي وذلك لقيامة بتجميع 700 كيلو دقيق بلدي مدعم بقصد بيعة بالسوق السوداء.

تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.

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