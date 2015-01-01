القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
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الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:47 م

جنات تحتفل بأغنية "إنت الإحساس" في الإسكندرية الليلة

جنات
جنات
حسن أمين
dostor.org/2256608

تحيى المطربة المغربية، جنات، حفلًا غنائيًا كبيرًا داخل نادي "ريو" بالإسكندرية، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك احتفالا بأغنيتها الجديدة "إنت الإحساس".

وطرحت جنات، أمس الأول، أغنيتها المنفردة الجديدة "إنت الإحساس"، عبر قناة "روتانا" للصوتيات والمرئيات الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة اقتربت من المليون مشاهدة، وتعاونت خلالها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن محمد رفاعي، والموزع الموسيق أسامة سامى، وإنتاج شركة "روتانا".

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